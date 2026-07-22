La Juventus sta cercando un attaccante da inserire in rosa per la prossima stagione. Kolo Muani rimane la prima scelta, ma nel frattempo si valuta anche un’alternativa. La società continua a monitorare il mercato, con l’obiettivo di trovare un giocatore in grado di contribuire alla fase offensiva e supportare la manovra. La trattativa con il giocatore principale è ancora in corso, mentre si considerano altre opzioni.

I bianconeri certano un attaccante da regalare a Luciano Spalletti. Kolo Muani è la priorità, ma ecco l’alternativa. La Juventus continua a sondare il mercato in cerca di una punta che possa portare gol e sostegno alla manovra bianconera. Dopo l’addio di Dusan Vlahovic a parametro zero (in attesa di capire quale sarà il futuro dell’attaccante serbo, che in queste settimane è stato anche al centro di voci di un possibile riavvicinamento con i bianconeri, e non è escluso che si possa arrivare ad un clamoroso rinnovo con la Vecchia Signora) la soluzione preferita sembra essere quella che porta al ritorno di fiamma per Kolo Muani. (AnsaFoto) – serieanews Da settimane ormai i bianconeri trattano con il PSG nel tentativo di riportare a Torino il giocatore che tanto aveva colpito durante la sua esperienza in Serie A. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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© Serieanews.com - Juventus, Kolo Muani continua ad essere la priorità, ma spunta l’alternativa

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Juventus, Carnevali: Mai parlato con Vlahovic. Kolo Muani e portiere le priorità

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