Juventus Kolo Muani continua ad essere la priorità ma spunta l’alternativa
La Juventus sta cercando un attaccante da inserire in rosa per la prossima stagione. Kolo Muani rimane la prima scelta, ma nel frattempo si valuta anche un’alternativa. La società continua a monitorare il mercato, con l’obiettivo di trovare un giocatore in grado di contribuire alla fase offensiva e supportare la manovra. La trattativa con il giocatore principale è ancora in corso, mentre si considerano altre opzioni.
I bianconeri certano un attaccante da regalare a Luciano Spalletti. Kolo Muani è la priorità, ma ecco l’alternativa. La Juventus continua a sondare il mercato in cerca di una punta che possa portare gol e sostegno alla manovra bianconera. Dopo l’addio di Dusan Vlahovic a parametro zero (in attesa di capire quale sarà il futuro dell’attaccante serbo, che in queste settimane è stato anche al centro di voci di un possibile riavvicinamento con i bianconeri, e non è escluso che si possa arrivare ad un clamoroso rinnovo con la Vecchia Signora) la soluzione preferita sembra essere quella che porta al ritorno di fiamma per Kolo Muani. (AnsaFoto) – serieanews Da settimane ormai i bianconeri trattano con il PSG nel tentativo di riportare a Torino il giocatore che tanto aveva colpito durante la sua esperienza in Serie A. 🔗 Leggi su Serieanews.com
Segui gli aggiornamenti su Juventus.
Juventus, Carnevali: Mai parlato con Vlahovic. Kolo Muani e portiere le priorità
Notizie e thread social correlati
Soulé torna di moda alla Juventus: contatti ripresi, ma la priorità resta Kolo MuaniLa Juventus ha riavviato i contatti per l'acquisto di Matias Soulé, ma la priorità rimane l'acquisto di un attaccante centrale.
Leggi anche: Kolo Muani e/o Pellegrino alla Juventus? Fabrizio Romano spiega priorità e situazione
Temi più discussi: La Juventus valuta una nuova offerta per Kolo Muani; Kolo Muani, la Juve non aspetta: in attacco spunta Balogun. E Carnevali prepara l'offerta per Kessie; Juve, fissato il limite per Kolo Muani. Le novità su Pellegrini, Vlahovic, Sorloth e Balogun...; Juve, perché il Dibu Martinez e Kolo Muani non sono ancora arrivati.
Continua la saga #KoloMuani ( @SkySport): #FinoAllaFine #Spalletti #Juventus x.com
Proseguono i dialoghi tra la Juventus e il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani, anche se la strada verso un accordo, almeno per il momento, resta complessa. Il club bianconero continua a lavorare per provare ad ammorbidire la posizione dei parig facebook
Juventus-Kolo Muani, la trattativa continua: resta la priorità di Carnevali e MassaraKolo Muani resta l'obiettivo numero uno per l'attacco della Juventus. Fabrizio Romano svela i dettagli sulla trattativa per il francese ... tuttojuve.com
Juventus al lavoro per Kolo Muani: si cerca di ammorbidire la richiesta del PSGLa Juventus non molla Randal Kolo Muani, ma il ritorno dell’attaccante francese a Torino resta tutt’altro che scontato. tuttomercatoweb.com