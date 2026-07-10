Kolo Muani e o Pellegrino alla Juventus? Fabrizio Romano spiega priorità e situazione

Da juventusnews24.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta valutando l'acquisto di Kolo Muani o Pellegrino per l’attacco. La società sta concentrando le sue attenzioni sul mercato per rinforzare la rosa offensiva. La trattativa è in corso, ma ancora nessun accordo definitivo è stato raggiunto. La priorità rimane trovare un sostituto per la posizione di punta. La finestra di mercato si sta avvicinando, e le decisioni sono ancora in fase di definizione.

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Kolo Muani eo Pellegrino alla Juventus? Fabrizio Romano spiega priorità e situazione per il reparto offensivo bianconero. Il calciomercato della Juventus entra finalmente nella sua fase più calda, specialmente per quanto riguarda la pianificazione del nuovo reparto offensivo. Con la sessione estiva che entra nel vivo, la dirigenza bianconera sta delineando una strategia ben precisa per consegnare al tecnico i tasselli mancanti, evitando passi affrettati. A fare assoluta chiarezza sulle prossime mosse, sulle priorità della Continassa e sui reali obiettivi di mercato è l’esperto Fabrizio Romano. Intervenuto direttamente dal proprio canale... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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5 ATTACCANTI FATTIBILI (al posto di Kolo Muani) per MIGLIORARE la Juve di Spalletti

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