Juventini al Mondiale tornati con morale a terra | l’Europa League è la dimensione giusta | Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi
I giocatori della Juventus tornati dal Mondiale mostrano un morale basso. Secondo alcune opinioni, l’Europa League potrebbe essere la competizione più adatta a farli ritrovare motivazioni e forma. Un video con Paolo Rossi analizza la situazione, sottolineando come questa competizione possa rappresentare un’opportunità per migliorare le prestazioni del team. La squadra si prepara a riprendere le partite ufficiali con un nuovo spirito, dopo l’esperienza mondiale.
di Luca Fioretti Juventini al Mondiale con il morale a terra, l’Europa League può davvero rappresentare la dimensione ideale per ritrovare le giuste motivazioni. Il rientro dalle competizioni internazionali ha lasciato strascichi evidenti nell’ambiente della Juventus. Durante la recente puntata del programma Primo Tempo Paolo Rossi e Francesco Calabrò hanno esaminato nel dettaglio la condizione emotiva dei tesserati. I calciatori sono tornati con il morale a terra dopo le fatiche del Mondiale, mostrando una situazione psicologica complessa da gestire. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELL’ULTIMA PUNTATA DI “PRIMO TEMPO” Nel corso della discussione, è emerso chiaramente come l’Europa League rappresenti la dimensione ideale per ricostruire con pazienza le certezze smarrite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Segui gli aggiornamenti su Europa League.
Juventini al Mondiale tornati con MORALE A TERRA: l'Europa League è la dimensione giusta
Notizie e thread social correlati
Juventus: personalità e peso della maglia, il calendario “del destino”, ma sarebbe così male l’Europa League? | Primo Tempo – PODCAST con Paolo RossiNell’ultima puntata di Primo Tempo, Paolo Rossi analizza la situazione della Juventus tra le sfide future e la possibilità di qualificarsi in Europa...
Si riapre tutto per Vlahovic? Se lui sarà il titolare… “Houston, abbiamo un problema” | Primo tempo – VIDEO con Paolo RossiIl primo tempo di una recente partita ha mostrato Vlahovic in campo come possibile titolare, suscitando interrogativi tra i tifosi e la dirigenza.
Argomenti più discussi: I crismi per diventare un criminale, il gol del Mondiale 2022 e la depressione: Juve, chi è Richarlison; Calciomercato Juventus, rimane viva la pista Dibu Martinez: l’Aston Villa non fa sconti. Kolo Muani vuole tornare; Theo Hernandez, i Mondiali sottotono e il nodo stipendio: come può tornare in Europa e chi lo vuole.
Mourinho non ha ancora dimenticato la finale di Europa League persa con la Roma. Alla domanda su quale partita della sua carriera rigiocherebbe durante il podcast Beast Mode On, la risposta dello Special One è chiarissima: Roma-Siviglia ma senza Anth facebook
Il Mondiale 2026 la dice lunga sullo stato della Serie A reddit