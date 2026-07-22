Juventini al Mondiale tornati con morale a terra | l’Europa League è la dimensione giusta | Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi

di Luca Fioretti Juventini al Mondiale con il morale a terra, l’Europa League può davvero rappresentare la dimensione ideale per ritrovare le giuste motivazioni. Il rientro dalle competizioni internazionali ha lasciato strascichi evidenti nell’ambiente della Juventus. Durante la recente puntata del programma Primo Tempo Paolo Rossi e Francesco Calabrò hanno esaminato nel dettaglio la condizione emotiva dei tesserati. I calciatori sono tornati con il morale a terra dopo le fatiche del Mondiale, mostrando una situazione psicologica complessa da gestire. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELL’ULTIMA PUNTATA DI “PRIMO TEMPO” Nel corso della discussione, è emerso chiaramente come l’Europa League rappresenti la dimensione ideale per ricostruire con pazienza le certezze smarrite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Juventini al Mondiale tornati con MORALE A TERRA: l'Europa League è la dimensione giusta

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