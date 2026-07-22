Juve-Vlahovic il rinnovo si fa? Dialoghi in corso ma

La Juventus e Vlahovic hanno ripreso i contatti per il rinnovo del contratto. Le discussioni sono iniziate dopo mesi di silenzio, che avevano fatto pensare a una possibile chiusura delle trattative. Tuttavia, al momento, non ci sono ancora accordi definitivi. Le conversazioni continuano, ma non si segnalano passi concreti in questa fase.

Vlahovic e la Juventus hanno iniziato a parlarsi. Un passo avanti importante, significativo, dopo mesi di silenzio che avevano quasi portato alla consapevolezza di non poter aprire alcun dialogo sul rinnovo dell'attaccante serbo. Da qualche giorno il disgelo tra le parti, anche se la distanza tra le richieste del giocatore e l'offerta del club bianconero è ancora tanta., La proposta della Juventus è chiara: massimo 6 milioni di ingaggio e altri 4-5 di commissioni alla firma. Vlahovic, dal canto suo, chiede 7 milioni di stipendio annuale e il doppio per la firma (circa 9 milioni). Una distanza evidente, che potrebbe non essere colmata, ma che può anche essere utilizzata dalle parti come punto di partenza per arrivare a un compromesso e trovare un accordo che renda tutti soddisfatti. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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