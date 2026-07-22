Il giocatore brasiliano ha registrato ottimi numeri in questa stagione con il club di provenienza, il Corinthians. Le sue statistiche mostrano una buona produzione offensiva e una presenza costante in campo. Questi dati hanno attirato l’interesse di diverse squadre europee, che considerano il suo profilo come un possibile acquisto. La Juventus, tra le altre, sta monitorando la situazione e valuta le sue prestazioni come parte di possibili operazioni di mercato.

di Luca Fioretti Juve stregata da André; le statistiche stagionali dell’obiettivo della Vecchia Signora evidenziano ottimi numeri con la maglia del Corinthians. Il nome di André continua a fare il giro d’Europa dopo l’interesse mostrato da diverse società internazionali, tra cui la Juventus. Il centrocampista classe 2006 ha vissuto un’annata da protagonista al Corinthians, attirando l’attenzione di Massara per la Vecchia Signora. I numeri accumulati certificano una crescita costante e un’eccellente continuità di rendimento. Il talento ha totalizzato ben 2073 minuti complessivi di gioco, dimostrando una personalità fuori dal comune ed evidenziando ottime giocate in ogni singola competizione disputata con la propria squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve stregata da André del Corinthians: i numeri della sua stagione e perchè è già oggetto del desiderio in Europa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Juve: a centrocampo missione per André del Corinthians, ex obiettivo Milan: è sfida al FenerbahceLa Juventus sta lavorando per acquistare André, centrocampista del Corinthians, che in passato era stato anche obiettivo del Milan.

Perchè la Juve è sulle tracce di Norton-Cuffy? L’analisi sull’esterno inglese e i numeri della sua ultima stagioneLa Juventus sta valutando l'acquisto di Norton-Cuffy, esterno inglese in forza al Genoa.

Juve, affondo per Andrè: il Corinthians chiede 18 milioni di euro per il 70% del cartellinoLa Juventus è pronta a sferrare l'attacco decisivo per Andrè, centrocampista brasiliano classe 2006 del Corinthians. C'è anche il Fenerbahce. La Juventus è pronta a sferrare l'attacco decisivo per ... tuttojuve.com

Dal Brasile: il Corinthians aspetta l'offerta della Juve per AndrèIl Corinthians starebbe aspettando un'offerta da parte della Juventus per il cartellino di Andrè, centrocampista verdeoro classe 2006. tuttojuve.com