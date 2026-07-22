A un mese dall'inizio del campionato, la Juventus sta negoziando nuovamente con Dusan Vlahovic, che al momento è svincolato. La trattativa, secondo fonti di stampa, sarebbe ripresa in modo riservato. La società non ha ancora annunciato un acquisto ufficiale per il ruolo di centravanti. Carnevali, rappresentante di Vlahovic, avrebbe comunicato alcune condizioni alla Juventus, ma i dettagli non sono stati resi pubblici.

A un mese dall'inizio del campionato, la Juventus non ha ancora acquistato il suo nuovo centravanti. Secondo La Stampa sarebbe ripresa, in gran segreto, la trattativa per mettere nuovamente sotto contratto Dusan Vlahovic, attualmente svincolato. Le condizioni poste da Carnevali sono chiare: ingaggio non superiore ai 6 milioni di euro e bonus alla firma non superiore ai 4-5 mln. Ed è proprio su quest'ultimo aspetto che manca ancora l'intesa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Juve, è ripartita la trattativa per Vlahovic: le condizioni di Carnevali

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Juventus, lieve infortunio al polpaccio per Vlahovic: le news

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