Dusan Vlahovic ha aperto alla possibilità di tornare alla Juventus, ma solo alle condizioni stabilite da un dirigente. A un mese dall’addio polemico, il giocatore sta cercando di ricucire lo strappo. Nell’ultima settimana, sono stati registrati segnali di apertura, anche se ancora non ci sono accordi definitivi. La trattativa si concentra sulle modalità di ritorno e sulle richieste del giocatore, che avrebbe manifestato la volontà di tornare in modo più stabile.

Un mese fa sembrava la fine della storia, oggi è l'inizio di un clamoroso ritorno di fiamma. L'edizione di oggi di Tuttosport lancia l'indiscrezione: Dusan Vlahovic sta facendo di tutto per ricucire lo strappo con la Juventus dopo l'addio polemico dello scorso 3 giugno., I presupposti a inizio estate erano ai minimi storici, congelati da quella frase ("Ma posso mica guadagnare come David?") che ancora risuona alla Continassa, legata ai passati attriti con l'ex dirigente Damien Comolli, primo sponsor della sua cessione. Anche l'arrivo del nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali non sembrava aver cambiato le cose, fino alla svolta delle ultime ore. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Il dietrofront di Vlahovic: porte aperte alla Juve, ma alle condizioni di Carnevali

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Effetto VLAHOVIC: torna ed è decisivo, la JUVE deve blindarlo | Vamos | DAZN

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