João Fonseca ha dichiarato di sentirsi ancora un novellino nel circuito e di voler focalizzarsi sulla crescita personale, piuttosto che sulla classifica. La sua seconda parte di stagione non è iniziata bene: a Wimbledon è uscito al terzo turno, sconfitto in tre set da Safullin. Ora si prepara a disputare il torneo sul cemento del Masters 1000 canadese.

Non è iniziata nel migliore dei modi la seconda parte della stagione di João Fonseca. Il brasiliano non è andato oltre il terzo turno a Wimbledon, perdendo nettamente in tre set da Safullin, ed ora si prepara ad affrontare la parentesi sul cemento partendo dal Masters 1000 canadese. Impegnato in un torneo di esibizione UTS, il numero 28 della classifica ATP ha concesso una lunga intervista a tennismajors.com nella quale ha toccato diverse tematiche, anche al di fuori del tennis. Il successo al Roland Garros contro Djokovic e le nuove aspettative create intorno a lui: “Mi sento ancora un novellino nel Tour, questo è davvero il mio primo anno in cui gioco l’intero calendario. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - João Fonseca: “Mi sento ancora un novellino nel Tour. Non penso alla classifica, voglio crescere come persona”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Joao Fonseca vs Alejandro Tabilo THRILLING Encounter 2026 Buenos Aires Round 2 Highlights

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Cupra Tour, Legnani: “Dopo la pallavolo ho scelto il padel. E voglio crescere ancora”

“Quando sono diventato famoso e avevo più soldi non sono riuscito a superare la paura di non arriva a fine mese. I 47 anni? Io mi sento adolescente, se penso ai 50 mi sento nella tomba”: parla Maccio CapatondaMaccio Capatonda ha recentemente condiviso di aver affrontato una paura legata alla stabilità finanziaria, anche dopo aver raggiunto la notorietà e...

Argomenti più discussi: Fonseca: Voglio crescere come giocatore e come persona; Fonseca: Voglio essere ammirato per il mio carisma, non solo per il mio tennis; Djokovic annuncia: La sconfitta con Sinner? Questione di biologia, il ritiro è più vicino che mai; Fonseca guarda al futuro: Nessuna ossessione per la classifica. Voglio che le persone mi ammirino non soltanto per il mio tennis, ma anche per il mio carisma, per il modo in cui parlo e tratto gli altri - LiveTennis.it.

João Fonseca, chi è il fenomeno brasiliano che sogna di diventare il numero 1Aggressivo e impavido, João Fonseca punta alla vetta. Ecco perché è il predestinato del tennis che spezzerà il dominio di Sinner e Alcaraz ... iconmagazine.it