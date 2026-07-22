JD Vance diventa padre per la quarta volta ma la notizia la dà Donald Trump

Il vicepresidente degli Stati Uniti ha annunciato sui social la nascita del quarto figlio, un maschio di nome Alec Neel Vance. La moglie e il neonato stanno bene, e sono stati ringraziati i medici e il personale sanitario per l’assistenza durante il parto.

Il discusso vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, è appena diventato padre per la quarta volta. Vance ha annunciato sui social la nascita di Alec Neel Vance, aggiungendo che la moglie Usha Vance e il neonato stanno bene, ringraziando medici e personale sanitario che hanno assistito la famiglia durante il parto. Con un messaggio condiviso pubblicamente, il braccio destro di Donald Trump ha espresso la gioia della famiglia per l’arrivo del nuovo bambino: “Siamo entusiasti di annunciare che questa mattina è nato il nostro bambino, Alec Neel Vance. Usha e il piccolo stanno bene e sono in ottima salute, mentre i nostri figli sono felicissimi di conoscere il loro fratellino”. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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