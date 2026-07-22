Un ex tennista avverte il giovane talento di non lasciarsi ossessionare dal suo primo torneo del Grande Slam. In una dichiarazione pubblica, l’ex giocatore ha commentato il momento attuale di Sinner, sottolineando che il suo approccio più rilassato rispetto a Djokovic potrebbe essere positivo. Ha anche consigliato di mantenere un equilibrio e di non far diventare il Roland Garros una fonte di stress eccessivo. La conversazione si è concentrata sulla gestione mentale del torneo e sull’importanza di mantenere la calma.

" Sinner è un Djokovic più sereno. Il Roland Garros non diventi una malattia". Diego Nargiso promuove a pieni voti il momento del numero uno del mondo e invita Jannik a non trasformare l'unico Slam che ancora manca in carriera in un'ossessione. Dopo il secondo Wimbledon consecutivo conquistato battendo Alexander Zverev in finale, l'ex tennista napoletano vede nel numero uno del ranking Atp tutte le qualità per continuare a dominare il circuito. Intervistato da Il Mattino, Nargiso ha individuato nel gioco e nella mentalità di Sinner molti tratti che ricordano Novak Djokovic: "Jannik è il giocatore che gli somiglia di più — ha detto — Rivedo Djokovic in Sinner, ma con una serenità maggiore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, Nargiso lo avverte: "Il Roland Garros non diventi una malattia"

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#Nargiso a RS: #Sinner sta dimostrando una solidità mentale fuori dal comune. In uno sport singolo, vincere logora tantissimo, hai tutto su di te e devi colpire una palla ogni secondo e mezzo. Jannik è il più forte: non ci sono stati giocatori così, anche tra i x.com

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