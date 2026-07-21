Jannik Sinner ha vinto due tornei consecutivi a Wimbledon e ora guida il ranking ATP con un vantaggio significativo. La sua serie di sei vittorie consecutive nei Masters 1000 è record. Un esperto ha commentato che Sinner sembra più sereno rispetto a Djokovic, e ha avvertito di non far diventare il Roland Garros una fonte di stress.

Jannik Sinner ha completato un magnifico back-to-back a Wimbledon e guida con ampio margine il ranking ATP, soprattutto grazie alla sua incredibile striscia vincente di sei Masters 1000 consecutivi. Il fenomeno italiano sta riscrivendo la storia dello sport azzurro e non vuole fermarsi, con all’orizzonte il grande obiettivo di chiudere il Career Grand Slam (gli manca solo il Roland Garros) e ottenere il maggior numero possibile di titoli Major. Diego Nargiso ha fatto il punto della situazione dopo i Championships in un’intervista concessa a Il Mattino. Negli ultimi tre mesi il 24enne altoatesino si è ritrovato senza il suo grande rivale spagnolo Carlos Alcaraz, fermo ai box per un infortunio al polso che rende ancora incerta la sua partecipazione al torneo di Cincinnati. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Nargiso analizza: “Sinner è un Djokovic più sereno. Il Roland Garros non diventi una malattia”

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