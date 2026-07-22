Jannik Sinner e Laila Hasanovic sono in vacanza in Sardegna, dove si trovano a bordo di uno yacht. La coppia si sta godendo alcuni giorni di relax lontano dai riflettori, in un contesto di lusso. La loro presenza nell’isola è stata confermata da alcune foto pubblicate sui social. Non ci sono ulteriori dettagli sulla durata del soggiorno o su eventuali programmi specifici.

Jannik Sinner e Laila Hasanovic si godono le vacanze in Sardegna confermando un amore che sembra destinato a durare, vissuto lontano dai riflettori e sempre più forte. Jannik Sinner e Laila Hasanovic in vacanza in Sardegna. Reduce da mesi particolarmente intensi, passati sul campo da tennis, fra un torneo e l’altro, Jannik Sinner ha deciso di staccare la spina e di rilassarsi insieme alla fidanzata Laila Hasanovic. La modella ormai da tempo è diventata un punto fermo per lo sportivo, una persona capace di regalargli calma e tranquillità, ma soprattutto la normalità di cui Jannik ora sembra avere un disperato bisogno. E così dopo Wimbledon i due sono volati in Sardegna, raggiungendo una coppia di amici a Palau, in piena Costa Smeralda, Sardegna. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Jannik Sinner e Laila Hasanovic, le vacanze romantiche in Sardegna fra yacht e lusso

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