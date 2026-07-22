Jacob Collier il funambolo

Notizia in breve

Durante un recital, Jacob Collier ha proposto un'esibizione come cantante, polistrumentista e compositore. Le sue performance sono caratterizzate da un'ampia gamma di strumenti e tecniche di improvvisazione, creando un'esperienza sonora ricca e complessa. Il pubblico ha ascoltato una combinazione di note e vibrazioni che ha lasciato un'impressione forte e coinvolgente. Collier, nato nel 1994, si distingue per la capacità di unire diverse competenze musicali in un unico concerto.