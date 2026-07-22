Jacob Collier il funambolo
Durante un recital, Jacob Collier ha proposto un'esibizione come cantante, polistrumentista e compositore. Le sue performance sono caratterizzate da un'ampia gamma di strumenti e tecniche di improvvisazione, creando un'esperienza sonora ricca e complessa. Il pubblico ha ascoltato una combinazione di note e vibrazioni che ha lasciato un'impressione forte e coinvolgente. Collier, nato nel 1994, si distingue per la capacità di unire diverse competenze musicali in un unico concerto.
Da un recital di Jacob Collier (1994; cantante, polistrumentista, performer, compositore, arrangiatore, improvvisatore.) si esce ebbri di suoni, saturi di note e vibrazioni. Sazi di una musica trasversale e, laicamente,. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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