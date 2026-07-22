Italia-Olanda oggi Nations League volley femminile 2026 | orario tv programma streaming

Da oasport.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 10 di stamattina si disputa il quarto di finale tra Italia e Olanda nella Nations League di volley femminile 2026. La partita si gioca oggi, mercoledì 22 luglio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Oggi mercoledì 22 luglio (ore 10.00) si gioca Italia-Olanda, quarto di finale   della Nations League 2026 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Macao (Cina) per disputare il primo incontro della fase a eliminazione diretta: non ci sono più appelli nel massimo torneo internazionale itinerante, chi vince si qualifica alla semifinale da disputare contro la vincente di Brasile-Giappone, mentre chi perde sarà costretto a fare le valigie. Le ragazze del CT Julio Velasco hanno concluso la fase preliminare al secondo posto e saranno chiamate a difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni, preludio ai trionfi conseguiti alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ai Mondiali 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

italia olanda oggi nations league volley femminile 2026 orario tv programma streaming
© Oasport.it - Italia-Olanda oggi, Nations League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

VNL Femminile 2026: Omoruyi nel post Italia-Olanda 3-0

Video VNL Femminile 2026: Omoruyi nel post Italia-Olanda 3-0

Notizie e thread social correlati

Dove vedere in tv Italia-Olanda, Nations League volley femminile 2026: orario, programma, streamingLa partita tra Italia e Olanda nella Nations League femminile 2026 si terrà prossimamente, dopo che l’Italia ha aperto la stagione contro la Bulgaria.

Temi più discussi: VNL Finals: domani alle 10:00 i quarti Italia-Olanda; Dove vedere in tv Italia-Olanda, Nations League volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Italia-Olanda, dove vedere i quarti di finale di Volleyball Nations League 2026: orario e diretta tv; LIVE! Italia-Olanda: in palio c'è la semifinale di VNL 2026.

italia olanda italia olanda oggi nationsLIVE Italia-Olanda, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: azzurre a caccia della semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della Final Eight - Le convocate dell'Italia Buongiorno e benvenuti alla diretta live di ... oasport.it

italia olanda italia olanda oggi nationsItalia-Olanda oggi, Nations League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streamingOggi mercoledì 22 luglio (ore 10.00) si gioca Italia-Olanda, quarto di finale della Nations League 2026 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web