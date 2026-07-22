Italia-Olanda oggi Nations League volley femminile 2026 | orario tv programma streaming

Oggi mercoledì 22 luglio (ore 10.00) si gioca Italia-Olanda, quarto di finale della Nations League 2026 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Macao (Cina) per disputare il primo incontro della fase a eliminazione diretta: non ci sono più appelli nel massimo torneo internazionale itinerante, chi vince si qualifica alla semifinale da disputare contro la vincente di Brasile-Giappone, mentre chi perde sarà costretto a fare le valigie. Le ragazze del CT Julio Velasco hanno concluso la fase preliminare al secondo posto e saranno chiamate a difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni, preludio ai trionfi conseguiti alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ai Mondiali 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

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VNL Femminile 2026: Omoruyi nel post Italia-Olanda 3-0

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perché l'Italia è diventata così scarsa a calcio? non erano allo stesso livello di Inghilterra e Germania non molto tempo fa? reddit