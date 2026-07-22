Tra due mesi, la nazionale italiana inizierà il suo percorso nella Nations League, affrontando in casa il Belgio allo stadio Olimpico di Roma. I prossimi impegni sono molto ravvicinati e richiedono un nuovo commissario tecnico che venga scelto rapidamente. La squadra si prepara a partire subito, con un calendario fitto di partite difficili.

Si parte presto, si parte subito: tra due mesi la nuova Italia comincerà il suo percorso in Nations League ospitando il Belgio allo stadio Olimpico di Roma. Tre partite molto toste in una settimana. Non sarà un esordio confortevole, perché i vecchi diavoli della generazione d’oro sono appena stati eliminati ai quarti dalla Spagna campione del mondo con molti rimpianti. Però anche loro stanno vivendo una delicata transizione: la federazione non ha rinnovato il contratto a Rudi Garcia e potrebbe scegliere l’ex milanista Van Bommel come successore. E il gruppo di calciatori potrebbe essere molto diverso da quello che ha giocato il Mondiale. Ad ogni modo, niente decollo morbido per la Nazionale che per prima cosa deve garantirsi un posto agli Europei del 2028 senza inciampare nella competizione di riserva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Italia, il nuovo ct serve alla svelta: tra due mesi si gioca. E i prossimi impegni sono durissimi...

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