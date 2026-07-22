ITA Airways e Atitech firmano il nuovo accordo per la manutenzione della flotta

Da 2anews.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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ITA Airways e Atitech hanno firmato un nuovo accordo per la manutenzione della flotta. L’intesa prevede un aumento della flessibilità operativa e un miglioramento dell’efficienza. La collaborazione è di lungo termine e include misure per tutelare l’occupazione e valorizzare le competenze italiane nel settore. La firma si inserisce in un quadro di accordi strategici tra le parti per la gestione e il supporto degli aeromobili. La partnership riguarda specificamente le attività di manutenzione e assistenza tecnica.

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Più flessibilità operativa, efficienza e una partnership di lungo periodo che tutela l’occupazione e valorizza il know-how italiano. ITA Airways e Atitech stringono un’alleanza strategica per il futuro del trasporto aereo italiano: i Consigli di Amministrazione delle due società hanno deliberato il via libera al nuovo contratto per la manutenzione degli aeromobili della Compagnia di. 🔗 Leggi su 2anews.it

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