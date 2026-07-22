Un influencer ha pubblicato un video in cui riproduce scene della Coppa del Mondo 2026, giocando a calcio nel Central Park di New York insieme ad altri influencer. Nel video, i tifosi di Cristiano Ronaldo affrontano un gruppo di personaggi noti sui social, tra cui JasonTheWeen, Marlon, Sean Garnier, Zias, Brittany Isenhour e Freda Ayisi. L’autore ringrazia la FIFA per l’ispirazione. La clip ha suscitato molte reazioni online.

2026-07-21 21:03:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il devoto di Cristiano Ronaldo, IShowSpeed, ha messo in mostra le proprie abilità calcistiche in un video girato al Central Park di New York con una squadra di colleghi influencer. Gli streamer JasonTheWeen e Marlon, lo YouTuber Zias, l’ex giocatrice professionista Brittany Isenhour, il portiere del Watford Freda Ayisi e il freestyler Sean Garnier hanno preso parte a una partita durante la Coppa del Mondo 2026, con il due volte campione del mondo Cafu e il leggendario arbitro Pierluigi Collina che hanno fornito la loro esperienza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - IShowSpeed ??riproduce il calcio nel video della Coppa del Mondo 2026 mentre i tifosi di Cristiano Ronaldo affrontano JasonTheWeen, Marlon, Sean Garnier, Zias, Brittany Isenhour e Freda Ayisi: “Un ringraziamento alla FIFA”

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