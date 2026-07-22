Iran-Usa, undicesimo giorno di raid

Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi in Iran per l'undicesima notte consecutiva, con la situazione a Hormuz che rimane critica. La serie di raid, iniziata più di una settimana fa, continua a coinvolgere diverse località nella regione. La situazione di sicurezza nel Golfo Persico resta instabile.

In Medio Oriente undicesima notte consecutiva di attacchi degli Stati Uniti all’Iran. Resta sempre critica la situazione a Hormuz. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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