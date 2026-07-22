Iran-Usa undicesimo giorno di raid

Da tv2000.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi in Iran per l'undicesima notte consecutiva, con la situazione a Hormuz che rimane critica. La serie di raid, iniziata più di una settimana fa, continua a coinvolgere diverse località nella regione. La situazione di sicurezza nel Golfo Persico resta instabile.

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In Medio Oriente undicesima notte consecutiva di attacchi degli Stati Uniti all’Iran. Resta sempre critica la situazione a Hormuz. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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