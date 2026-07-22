Intitolata a Nicolò Amato l’Aula Magna della Scuola di formazione Giovanni Falcone

Ieri a Roma si è svolta la cerimonia di intitolazione dell’Aula Magna della Scuola di formazione Giovanni Falcone a Nicolò Amato, ex Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e membri della scuola. La decisione di dedicare l’aula al professionista è stata annunciata ufficialmente durante l’evento. Nessun dettaglio sui discorsi o sulle motivazioni specifiche dell’intitolazione.

ROMA – Si è tenuta ieri la cerimonia di intitolazione dell’Aula Magna della Scuola di formazione Giovanni Falcone, a Roma, alla memoria di Nicolò Amato, già Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. Di seguito l’intervento integrale del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè: “A cinque anni dalla scomparsa, il ricordo e l’esempio di Nicolò Amato, già Direttore Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena e Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, trovano nell’intitolazione dell’aula magna presso la Scuola di Formazione “Giovanni Falcone” di Roma il giusto e doveroso riconoscimento di un “servizio” al Paese sempre ancorato alla piena adesione ai valori costituzionali. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Intitolata a Nicolò Amato l'aula magna della Scuola di formazione di Roma

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