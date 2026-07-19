Martedì 21 luglio, il vice presidente della Camera dei Deputati ha preso parte alla cerimonia di intitolazione dell’Aula Magna alla memoria di Nicolò Amato, ex capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. La cerimonia si è svolta presso la scuola di formazione Giovanni Falcone.

Giorgio Mulè ROMA – Martedì 21 luglio il vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, partecipera’ alla cerimonia di intitolazione dell’Aula Magna alla memoria di Nicolò Amato, già Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, si terrà a partire dalle ore 11, presso la Scuola di formazione Giovanni Falcone a Roma, in via di Brava 99. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - Mulè alla cerimonia di intitolazione dell’Aula Magna Scuola di formazione Giovanni Falcone a Nicolò Amato

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