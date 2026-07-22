La Polizia di Stato ha firmato un protocollo con le autorità algerine per facilitare l'identificazione e il rimpatrio di migranti irregolari. La firma è avvenuta questa mattina durante una visita ufficiale del Capo della Polizia in Algeria. Il documento stabilisce procedure condivise e strumenti operativi per gestire i flussi migratori irregolari tra i due paesi. La collaborazione mira a rendere più efficace il rimpatrio e il controllo dei cittadini stranieri senza permesso.

ROMA (ITALPRESS) – Questa mattina, il Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, ha visitato Algeri per firmare un Protocollo tecnico-operativo. Questo accordo faciliterà le procedure di identificazione dei migranti irregolari, accelerando i processi di rimpatrio. L’annuncio è stato reso noto da un comunicato stampa dell’Ufficio Stampa della Polizia di Stato. Un Accordo Storico per la Sicurezza. Il Protocollo, sottoscritto dal Prefetto Pisani e da Ali Badaoui, Direttore Generale della Sicurezza Nazionale algerina, segna una pietra miliare nelle relazioni internazionali tra Italia e Algeria. L’intesa prevede accertamenti di polizia mirati all’identificazione delle persone soggette a espulsione, con un focus particolare sulla verifica delle impronte digitali tramite le rispettive banche dati. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Intesa tra Polizia di Stato e Algeria per identificazione e rimpatrio migranti irregolari.

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