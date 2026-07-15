Nelle giornate del 10 e 11 luglio, la Polizia di Bergamo ha accompagnato nei Centri di permanenza per il rimpatrio due cittadini stranieri irregolari con precedenti penali. I provvedimenti di espulsione sono stati emessi dal Prefetto e sono stati eseguiti dagli agenti durante controlli sul territorio. Entrambi sono stati condotti nei centri appositamente attrezzati per il rimpatrio.

Due cittadini stranieri irregolarmente presenti in Italia sono stati accompagnati nei Centri di permanenza per il rimpatrio dalla Polizia di Stato di Bergamo, che nelle giornate del 10 e 11 luglio ha eseguito due provvedimenti di espulsione amministrativa emessi dal Prefetto di Bergamo. Il primo intervento ha riguardato un cittadino marocchino, destinatario di un decreto di espulsione dopo non aver ottemperato a un precedente provvedimento emesso dal Prefetto di Roma. Secondo quanto riferito dalla Questura, l'uomo aveva precedenti penali per detenzione di sostanze stupefacenti, danneggiamento e violazione di domicilio. Il giorno successivo è stato invece accompagnato al Cpr di Torino un cittadino algerino, anch'egli irregolarmente presente sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Bergamo, espulsi due stranieri irregolari con precedenti penali. Accompagnati nei centri per il rimpatrio

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