Inter senti Diouf dal ritiro | La mia posizione naturale è in mezzo ma gioco dove dice il mister
Dal ritiro dell’Inter, Andy Diouf afferma che la sua posizione naturale è a centrocampo, ma si adegua alle scelte dell’allenatore. La scorsa stagione, il centrocampista ex Lens ha giocato poco, mostrando le sue qualità solo in alcune occasioni. La sua presenza nel reparto mediano è stata limitata, e le sue prestazioni sono state poco frequenti.
Uno dei grandi punti interrogativi della scorsa stagione in casa Inter risponde al nome di Andy Diouf. Il talento ex Lens non è riuscito a ritagliarsi molto spazio e le sue qualità si sono viste soltanto in rari momenti. Il francese era arrivato a Milano per giocare a centrocampo, con il compito di far rifiatare gli insostituibili durante la stagione, ma ha dovuto presto adattarsi a giocare in un ruolo non suo, mai occupato in carriera. Chivu ha voluto provare il giocatore da esterno di destra, per sfruttare la sua velocità e la sua capacità negli inserimenti, ottenendo anche discreti risultati come nella partita contro il Bologna, nell’ultima giornata di campionato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
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Diouf si racconta: «Il mio ruolo naturale è a centrocampo, ma gioco dove vuole il mister»Il centrocampista ha dichiarato di preferire il ruolo di regista, ma di essere disponibile a giocare ovunque il mister decida.
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Inter-SV Aasen 16-0 Frattesi (1', 11') Topalovi? (15', 20', 38') Mosconi (43') Diouf (48', 64') Esposito (52', 67', 82', 87', 89') Iddrissou (60', 75') Dimarco (69') Out: Provedel e Massolin (affaticamento) facebook
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