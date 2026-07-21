Il centrocampista ha dichiarato di preferire il ruolo di regista, ma di essere disponibile a giocare ovunque il mister decida. Dal ritiro in Germania, ha parlato della nuova stagione, dell’idea di gioco del tecnico e della Nazionale. Ha anche menzionato il rapporto di amicizia con un compagno di squadra. Nessuna informazione aggiuntiva su dettagli specifici o altre questioni legate alla squadra.

di Alberto Petrosilli Dal ritiro in Germania il centrocampista nerazzurro Diouf parla della nuova stagione, dell’idea di Chivu, della Nazionale e dell’amicizia con Massolin. Dal ritiro dell’Inter in Germania, Andy Diouf ha fatto il punto sul momento della squadra e sui suoi obiettivi personali, soffermandosi sul lavoro con Cristian Chivu, sulla crescita vissuta nella sua prima stagione in nerazzurro e sulle ambizioni per il futuro. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Il centrocampista ha innanzitutto espresso soddisfazione per il percorso compiuto finora e per il clima che si respira all’interno del gruppo: PAROLE – « Era il primo anno per me, ora mi sento molto bene in questa squadra con lo staff e i compagni: sono molto felice di cominciare questa stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Diouf si racconta: «Il mio ruolo naturale è a centrocampo, ma gioco dove vuole il mister»

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