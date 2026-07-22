Inter Miami-Chicago Fire | l’attacco che sfida la difesa

Nel match di MLS tra Inter Miami e Chicago Fire, il confronto tra le due squadre si concentra sull’attacco di Miami contro la difesa di Chicago. La partita si svolgererà al Nu Stadium di Miami e rappresenta la sedicesima giornata del campionato.

L’angolo della partita. Il Nu Stadium di Miami sarà il palcoscenico di un confronto attesissimo tra l’Inter Miami e il Chicago Fire, valido per la sedicesima giornata di MLS. Le due squadre si presentano in ottima forma dopo la pausa per il Mondiale, con l’Inter Miami che, reduce da quattro vittorie consecutive, vuole consolidare la sua posizione di seconda forza nella Eastern Conference. Al contrario, il Chicago Fire, attualmente terzo, arriva con tre successi di fila, rendendo questo match cruciale per entrambe le formazioni. La chiave tattica del match. Entrambe le squadre adottano l’ormai comune schema di gioco 4-3-3, ma presentano differenze significative nel loro approccio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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