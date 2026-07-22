Inter fascia destra ancora in stand-by | tre nomi sul tavolo della dirigenza

Notizia in breve

L'Inter sta ancora valutando le opzioni per rinforzare la fascia destra, con tre nomi principali sul tavolo della dirigenza. Tra i candidati ci sono Spence, Vanderson e Reid, mentre il club continua a riflettere sulle scelte da fare. La società nerazzurra non ha ancora preso una decisione definitiva e prosegue con le proprie valutazioni. Le discussioni tra i dirigenti sono in corso per individuare il profilo più adatto alle esigenze della squadra.