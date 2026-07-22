Inter fascia destra ancora in stand-by | tre nomi sul tavolo della dirigenza
L'Inter sta ancora valutando le opzioni per rinforzare la fascia destra, con tre nomi principali sul tavolo della dirigenza. Tra i candidati ci sono Spence, Vanderson e Reid, mentre il club continua a riflettere sulle scelte da fare. La società nerazzurra non ha ancora preso una decisione definitiva e prosegue con le proprie valutazioni. Le discussioni tra i dirigenti sono in corso per individuare il profilo più adatto alle esigenze della squadra.
di Alberto Petrosilli Spence, Vanderson e Reid restano i principali candidati per l’Inter mentre il club nerazzurro continua le proprie valutazioni. Proseguono le riflessioni in casa Inter sul fronte mercato, con la dirigenza impegnata a individuare il profilo giusto per rinforzare la fascia destra. Al momento non sono state prese decisioni definitive e il club continua a valutare le diverse opzioni disponibili prima di affondare il colpo. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella lista dei dirigenti nerazzurri restano presenti diversi nomi. Tra questi figura Djed Spence, esterno di proprietà del Tottenham, considerato uno dei profili monitorati con maggiore attenzione. 🔗 Leggi su Internews24.com
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