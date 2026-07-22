Influxious è un nuovo marchio di profumi che si ispira alla Nigeria, utilizzando ingredienti come mango, ibisco e karité. La linea si distingue per evocare le notti infinite e i paesaggi africani, differenziandosi dalle fragranze tipicamente associate a località europee come la Costa Azzurra o Parigi. La proposta si presenta come un’interpretazione diversa, senza riferimenti a ambientazioni europee o a ambienti tradizionali del settore.

Dimenticate per un attimo le solite fragranze costruite intorno a una villa sulla Costa Azzurra, a un giardino parigino o a un immaginario europeo già visto mille volte. Influxious, il nuovo brand fondato dalla creator e perfumery expert nigeriano-americana Funmi Monet, parte da tutt’altra geografia emotiva: la Nigeria, i ricordi di famiglia, il burro di karité steso sulla pelle dopo il bagno, il profumo dell’ibisco in cucina, la musica, il caldo e le notti che sembrano non finire mai. Il marchio debutterà in esclusiva da Sephora il 27 luglio con quattro eau de parfum pensate come una vera fragrance wardrobe. Non un solo profumo chiamato a rappresentare ogni versione di noi, quindi, ma quattro personalità differenti da scegliere in base al mood: sensuale, luminosa, juicy oppure soft e rassicurante. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Influxious è il nuovo brand di profumi che racconta la Nigeria attraverso mango, ibisco, karité e notti infinite

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