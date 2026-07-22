Un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato nella frazione di Montelicciano, nel comune di Monte Grimano Terme, vicino al confine con San Marino. I soccorritori sono intervenuti e hanno lavorato per oltre dodici ore per domare le fiamme. L’incendio ha coinvolto un’area estesa, causando preoccupazione tra la popolazione locale. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, senza comunicazioni ufficiali sulle cause o sui danni subiti.

Attimi di ansia e lunghe ore di sforzi per i soccorritori nella frazione di Montelicciano, nel comune di Monte Grimano Terme, dove un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato a pochissima distanza dal confine con la Repubblica di San Marino. Le fiamme, diffondendosi velocemente tra la vegetazione della zona boschiva, sono arrivate a sfiorare pericolosamente il bed & breakfast ’Il Sentiero dei Goti’, gestito dalla famiglia Mularoni. La scintilla iniziale si sarebbe verificata intorno alle 13.30. A ricostruire l’accaduto è stato Riccardo Mularoni attraverso i social: "Probabilmente una tanica di carburante abbandonata da anni in un edificio confinante con il B&B è scoppiata, innescando un incendio importante nel vicino bosco". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inferno di fuoco a due passi dal Titano: soccorritori in azione per oltre dodici ore

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