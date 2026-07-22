Inferno d?acqua e grandine | gazebo ko 4 feriti compreso un pompiere Ancona e provincia martoriate tra danni e disagi

Un temporale con grandine di grosse dimensioni, vento intenso e pioggia torrenziale ha colpito Ancona e la provincia, causando danni e disagi. Un gazebo è stato abbattuto, e quattro persone, tra cui un pompiere, sono rimaste ferite. Le strade sono state allagate e si sono verificati smottamenti, con molte zone inaccessibili. Nessuna vittima è stata segnalata. La situazione si è verificata nel corso di un evento meteorologico improvviso.

ANCONA - Grandine grossa come noci, raffiche di vento fortissime e un temporale che ha tirato giù secchiate d'acqua da mandare in tilt molte strade per allagamenti e smottamenti. Così come era stato annunciato il maltempo si è abbattuto anche nelle Marche e in meno di mezzora ieri ha messo in ginocchio la provincia di Ancona. Feriti 4 turisti a Senigallia, travolti da un gazebo. Paura per un’intera famiglia a Castelferretti, centrata da un albero. A Falconara un vigile del fuoco si è infortunato ad un braccio mentre stava intervenendo per una guaina caduta da un tetto. I numeri. Sono stati 160 gli interventi fatti per maltempo nella fascia costiera della regione, questi almeno i primi numeri fino a ieri pomeriggio. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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Inferno dacqua e grandine: gazebo ko, 4 feriti. Ancona e provincia martoriate

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