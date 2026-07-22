Incredibile infortunio a Joshua Kuroda-Grauer | subisce la rottura di un testicolo ma continua a giocare

Notizia in breve

Durante una partita, il giocatore degli Oklahoma Athletics ha subito la rottura di un testicolo. Nonostante l'infortunio, ha continuato a giocare senza uscire dal campo. Si tratta di un evento molto raro, anche se nel 2009 un altro giocatore di baseball ha avuto un infortunio simile e ha ripreso a giocare. La situazione è stata gestita senza che il giocatore abbandonasse la partita.