Incidente sul raccordo dell'A3 a Napoli traffico paralizzato su via Marina | arrivano polizia e carabinieri

Da fanpage.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente si è verificato sul raccordo dell’autostrada A3, poco dopo lo svincolo di Napoli. Il traffico su via Marina è completamente bloccato. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, polizia e carabinieri. Nessuna informazione sulle condizioni delle persone coinvolte. La circolazione resta sospesa in entrambe le direzioni, con code che si estendono lungo la strada. La situazione rimane critica fino a ulteriori aggiornamenti.

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Incidente sul raccordo dell'autostrada A3 subito dopo lo svincolo di Napoli. Via Marina bloccata dal traffico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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