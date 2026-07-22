Incidente sul raccordo dell'A3 a Napoli traffico paralizzato su via Marina | arrivano polizia e carabinieri

Notizia in breve

Un incidente si è verificato sul raccordo dell’autostrada A3, poco dopo lo svincolo di Napoli. Il traffico su via Marina è completamente bloccato. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, polizia e carabinieri. Nessuna informazione sulle condizioni delle persone coinvolte. La circolazione resta sospesa in entrambe le direzioni, con code che si estendono lungo la strada. La situazione rimane critica fino a ulteriori aggiornamenti.