A causa di un incendio, la strada statale 186 “Di Monreale” tra il km 10,600 e il km 13,170, in entrambe le direzioni, è stata chiusa temporaneamente. La chiusura riguarda l’area tra Casaboli e Monreale. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle cause dell’incendio o sui tempi di riapertura. La strada rimane chiusa fino a nuovo avviso.

A causa di un incendio, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 186 “Di Monreale” dal km 10,600 al km 13,170, a Monreale. Percorso alternativo sulla strada statale 624 “Palermo-Sciacca”. Lo fa sapere l’Anas. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della. L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Incendio tra Casaboli e Monreale, chiusa la SS186

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