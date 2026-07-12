Un incendio si è sviluppato nella pineta Marzini a San Menaio, frazione balneare di Vico del Gargano, intorno a mezzogiorno. Le fiamme sono vicine a un campeggio e a diverse case, causando preoccupazione tra i residenti e i visitatori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e si attende l’arrivo di un Canadair per domare le fiamme. Non sono ancora state segnalate persone ferite.

Momenti di apprensione a San Menaio, la frazione balneare di Vico del Gargano, dove intorno a mezzogiorno un vasto incendio è divampato nella pineta Marzini. In pochi minuti alte colonne di fumo si sono levate dall'area boschiva, visibili anche a grande distanza, mentre le fiamme hanno iniziato a propagarsi tra i pini d'Aleppo che caratterizzano uno dei polmoni verdi più importanti del Gargano. Il rogo interessa la pineta Marzini, un'area di circa duemila ettari che si sviluppa per oltre 15 chilometri tra San Menaio e Calenella, a ridosso della costa. La vicinanza dell'incendio a campeggi, alberghi e abitazioni ha... 🔗 Leggi su Foggia.corriere.it

© Foggia.corriere.it - Incendio a San Menaio, sul Gargano: fiamme vicine a camping e case. Atteso l'arrivo di un canadair

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