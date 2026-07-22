Le telecamere di "Morning News" sono a Castronovo di Sicilia dove è allerta rossa per gli incendi divampati negli ultimi due giorni e che hanno danneggiato case, coltivazioni e anche alcune aziende agricole. Molte persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni perché le fiamme si sono avvicinate alla zona abitata. "Situazione un po' migliorata ma siamo in allerta, sono cinquemila gli ettari di terreno impelagati, oltre il centro urbano" ha detto in collegamento il sindaco Vitale Gattuso., "Ci sono ancora dei focolai fuori dal centro urbano che stiamo monitorando" ha proseguito il primo cittadino. In prima linea anche il deputato all'Assemblea Regionale Siciliana Mario Giambona, uno dei primi a essersi attivato sugli incendi da domenica: "Situazione in Sicilia drammatica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Incendio a Castronovo di Sicilia, il sindaco: "Cinquemila ettari di terreno impelagati"

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