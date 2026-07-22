Incendi Pecoraro Scanio | serve un Piano nazionale subito operativo

Un incendio di vaste proporzioni ha devastato un'area boschiva nel centro Italia, con fumo visibile a diversi chilometri di distanza. Le squadre di emergenza sono intervenute sul posto per contenere le fiamme e tutelare le zone abitate vicine. La mancanza di un Piano nazionale antincendi pronto all’uso viene contestata da esperti e rappresentanti delle associazioni ambientaliste, che chiedono azioni immediate per prevenire futuri disastri simili.

Roma, 22 lug. (askanews) - "È gravissimo che l'Italia non disponga di un Piano nazionale antincendi immediatamente operativo in tutte le Regioni. Si sapeva perfettamente che la Sicilia era tra i territori a più alto rischio: lo confermano anche i dati ufficiali dell'Unione europea, che indicano le province di Palermo, Trapani e Agrigento tra le più esposte agli incendi boschivi". Così Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e promotore della Rete EcoDigital. "Quindici giorni fa da Trapani avevamo lanciato l'allarme con la campagna 'Stop Incendi Boschivi 2026', insieme all'associazione... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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