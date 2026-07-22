Incendi Pecoraro Scanio | serve un Piano nazionale subito operativo

Da quotidiano.net 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio di vaste proporzioni ha devastato un'area boschiva nel centro Italia, con fumo visibile a diversi chilometri di distanza. Le squadre di emergenza sono intervenute sul posto per contenere le fiamme e tutelare le zone abitate vicine. La mancanza di un Piano nazionale antincendi pronto all’uso viene contestata da esperti e rappresentanti delle associazioni ambientaliste, che chiedono azioni immediate per prevenire futuri disastri simili.

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