Pecoraro Scanio | prodotti tradizionali sono ricchezza strategica

I Prodotti Agroalimentari Tradizionali sono considerati una risorsa strategica per l’Italia, contribuendo al riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio Immateriale dell’UNESCO. La loro presenza evidenzia l’importanza delle tradizioni alimentari locali e il valore culturale associato a queste produzioni. La tutela di questi prodotti rappresenta un elemento chiave per la conservazione delle identità territoriali e delle pratiche gastronomiche radicate nel tempo.

Agerola (NA), 15 lug. (askanews) - "I Prodotti Agroalimentari Tradizionali rappresentano una delle più grandi ricchezze dell'Italia e sono tra le ragioni che hanno contribuito al riconoscimento della Cucina Italiana come Patrimonio Immateriale dell'Umanità UNESCO. Difendere e valorizzare queste produzioni significa tutelare identità, biodiversità, cultura e futuro dei nostri territori". Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro dell'Agricoltura e dell'Ambiente, intervenendo ad Agerola, e in Costiera Amalfitana, in occasione dell'iniziativa promossa da Euro-Toques Italia insieme allo chef Enrico Derflingher per premiare,tra gli altri, lo chef Alfonso Iaccarino del ristorante stellato Don Alfonso dì Sant'Agata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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