A Monreale sono stati registrati diversi incendi di origine dolosa, con l’arcidiacono che ha dichiarato si tratti di azioni studiate a tavolino. Il vicesindaco, che coordina anche la Protezione Civile e la Polizia Municipale, ha attivato prontamente il Centro Operativo Comunale per gestire la situazione. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di intervento o sul numero di incendi. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Monreale – A seguito del grave e diffuso divampare degli incendi che stanno interessando il territorio, il vicesindaco Giuseppe Di Verde, assessore alla Polizia Municipale e Protezione Civile, comunica di aver tempestivamente attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per coordinare e mettere in campo ogni risorsa disponibile nella gestione dell’emergenza. “Stiamo fronteggiando una situazione critica combattendo con ogni mezzo a nostra disposizione”, dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono. “La priorità assoluta è la sicurezza della popolazione e il contenimento dei roghi.” Si precisa che l’Amministrazione aveva già attivato con giorni di anticipo il monitoraggio del territorio tramite droni, strumento avanzato fondamentale per la prevenzione e l’individuazione precoce dei focolai. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Incendi dolosi a Monreale, Arcidiacono: “Azioni studiate a tavolino”

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