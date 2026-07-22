È in corso una mostra estiva dedicata a Sandokan, intitolata “Sandokan la tigre ruggisce ancora”. L’esposizione permette ai visitatori di conoscere i luoghi reali che hanno ispirato le avventure del personaggio creato da Emilio Salgari. La mostra si svolge in diverse tappe e si concentra sulla storia e sui contesti geografici legati alla figura di Sandokan.

Continua la programmazione estiva della mostra dedicata alla tigre di Mompracem. “Sandokan la tigre ruggisce ancora“ accompagna il pubblico alla scoperta dei luoghi reali che hanno dato forma alle avventure del personaggio ideato da Emilio Salgari. Sabato alle 16 all’Orangerie della Reggia di Monza lo scrittore ed esploratore Fabio Negro guiderà l’incontro “In viaggio con Sandokan“, un percorso tra geografia, letteratura e racconto di viaggio che metterà a confronto le pagine di Salgari con l’esperienza diretta di chi quei luoghi li ha attraversati davvero. Da Mompracem al Borneo fino all’India, l’incontro ripercorrerà paesaggi, culture e atmosfere che hanno alimentato uno degli immaginari più longevi della letteratura italiana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In viaggio nei mondi di Sandokan

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03 Avventura nella Giungla Marco Saccomani

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