Ogni domenica, il semaforo in Valsugana blocca il traffico di decine di migliaia di turisti, causando code superiori ai cinque chilometri. Le auto si fermano in strada, alcuni veicoli si surriscaldano e altri rimangono senza carburante. La congestione dura diverse ore, con motori che si spengono e veicoli che devono essere spostati manualmente. La situazione si ripete ogni fine settimana.

Oltre cinque chilometri di coda, motori fusi per surriscaldamento e auto rimaste senza carburante. Sono gli scenari da incubo vissuti dagli automobilisti che domenica scorsa scendendo dalle montagne trentine si sono trovati bloccati per ore nella stretta valle del Brenta resa ancor più ostica dalla presenza di un semaforo che da ormai cinquant’anni è un nodo per la viabilità. Si tratta di quello della piccola frazione di Carpanè, una località di circa 500 abitanti nel Comune di Valbrenta (Vicenza). In occasione dei ponti festivi e dei periodi feriali quel regolatore del traffico sulla strada statale 47 è il punto più temuto dai turisti, i cui piani di viaggio possono essere sconvolti da lunghe attese per percorrere anche solo poche centinaia di metri. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - In Valsugana il semaforo che tiene in ostaggio decine di migliaia di turisti ogni domenica: code infinite, motori fusi e auto senza carburante

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lago di Como paralizzato tra turisti e Concorso d’Eleganza: residenti ostaggio di code e divietiIl Lago di Como si trova in condizioni di congestione a causa dell’afflusso di turisti e del tradizionale evento dedicato all’eleganza delle auto...

Auto ribaltata in tangenziale, incidente spaventoso: tutto paralizzato, code infiniteUn’auto si è ribaltata questa mattina sulla Tangenziale Nord di Torino, all’altezza dello svincolo di interscambio sud in direzione Milano.

In Valsugana il semaforo che tiene in ostaggio decine di migliaia di turisti ogni domenica: code infinite, motori fusi e auto senza carburanteIl tappo (irrisolto da 50 anni) di Carpanè, nel Vicentino. Il sindaco di Valbrenta: La situazione non è più sostenibile. La Regione convoca un summit con i vertici Anas ... corrieredelveneto.corriere.it

Ciclabile di Borgo Valsugana: incrocio pericoloso e semaforo troppo brevePassava con il verde, dicono i primi rilievi dei carabinieri, Roberto Forzini, il ciclista 64enne residente a Trento che domenica 24 maggio è stato travolto da un'auto alle porte di Borgo Valsugana. L ... rainews.it