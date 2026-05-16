Lago di Como paralizzato tra turisti e Concorso d’Eleganza | residenti ostaggio di code e divieti

Il Lago di Como si trova in condizioni di congestione a causa dell’afflusso di turisti e del tradizionale evento dedicato all’eleganza delle auto d’epoca. Cernobbio è stato chiuso al traffico, mentre Como si è riempita di visitatori, provocando lunghe code e rallentamenti alla circolazione. I residenti sono stati invitati a mantenere la calma e a rispettare le restrizioni temporanee, che hanno reso difficile muoversi nel centro cittadino. La zona si presenta sotto stretta sorveglianza delle forze dell’ordine.

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