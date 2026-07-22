Nagy ha detto che le sue dimissioni saranno effettive dal 25 agosto, e ha detto di aver fatto questa scelta a causa delle pressioni ricevute da Magyar e dal suo governo. In quanto procuratore generale, Nagy è il capo della procura ungherese, e tra le altre cose dirige il lavoro dei pubblici ministeri: era stato nominato dal parlamento nel 2025, quando Fidesz – il partito di Orbán – aveva una larghissima maggioranza. Ad aprile, dopo avere vinto le elezioni parlamentari, Magyar aveva promesso ampie riforme e anche di punire i politici di Fidesz che lui sostiene si siano arricchiti irregolarmente quando erano al governo. Per avere più libertà aveva chiesto a diversi importanti funzionari legati a Fidesz di dimettersi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Ungheria si è dimesso anche il procuratore generale, uno dei funzionari legati a Viktor Orbán che il nuovo governo voleva rimuovere

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