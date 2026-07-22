In Sicilia liste d' attesa sotto soglia urgenti interventi mirati Interrogazione della senatrice siracusana Ternullo a Schillaci

In Sicilia le liste d’attesa sono sotto soglia, ma si richiedono interventi urgenti. La vicepresidente di Forza Italia al Senato ha presentato un’interrogazione al ministro della Salute per chiedere chiarimenti e azioni mirate. La richiesta riguarda il miglioramento dei tempi di attesa e la gestione delle risorse sanitarie nella regione. Nessuna altra informazione è stata fornita sui contenuti specifici dell’interrogazione o sulle eventuali misure richieste.

La vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato, Daniela Ternullo ha depositato un’interrogazione al ministro della Salute per fare il punto sull'attuazione del nuovo Piano nazionale di governo delle liste d’attesa 2026-2028 e sollecitare interventi mirati in favore della Regione Sicilia, che dai monitoraggi dell’Agenas risulta in ritardo rispetto agli standard nazionali. "I dati del primo semestre 2026 ci dicono che la Sicilia ha erogato il 71,9% degli esami diagnostici contro il 75,9% dello stesso periodo del 2025, e il 79,7% delle prime visite contro l'87,2% dell’anno scorso. Siamo al di sotto della soglia di garanzia nazionale e questo è un segnale che non possiamo sottovalutare - afferma la senatrice -. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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