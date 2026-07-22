In Libano le zone pilota sono già piene di problemi

Le zone pilota in Libano sono già affollate di problemi. Questi spazi sono stati istituiti per facilitare il ritiro graduale dell’esercito israeliano dal sud del paese e per disarmare Hezbollah, ma finora nessuna delle parti coinvolte si mostra convinta che il processo possa andare avanti senza ostacoli. La presenza di tensioni e difficoltà operative rende complesso il rispetto degli accordi previsti.

Dovrebbero servire al ritiro graduale dell'esercito di Israele dal sud del paese e a disarmare Hezbollah, ma nessuno dei due è convinto L’idea è che Israele si ritiri in modo graduale dalla fascia di 10-15 chilometri che occupa lungo il confine con il Libano, per permettere all’esercito libanese di ristabilire il controllo sui territori del sud, dove Hezbollah è molto forte. Inoltre, dal punto di vista israeliano, è un modo per valutare man mano come sta andando il disarmo e decidere di conseguenza dove e quando ritirare il proprio esercito. L’obiettivo finale, almeno in teoria, è togliere definitivamente le armi a Hezbollah e arrivare al ritiro completo di Israele dai territori libanesi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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