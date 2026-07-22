In Libano le zone pilota sono già piene di problemi

Da ilpost.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le zone pilota in Libano sono già affollate di problemi. Questi spazi sono stati istituiti per facilitare il ritiro graduale dell’esercito israeliano dal sud del paese e per disarmare Hezbollah, ma finora nessuna delle parti coinvolte si mostra convinta che il processo possa andare avanti senza ostacoli. La presenza di tensioni e difficoltà operative rende complesso il rispetto degli accordi previsti.

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Dovrebbero servire al ritiro graduale dell'esercito di Israele dal sud del paese e a disarmare Hezbollah, ma nessuno dei due è convinto L’idea è che Israele si ritiri in modo graduale dalla fascia di 10-15 chilometri che occupa lungo il confine con il Libano, per permettere all’esercito libanese di ristabilire il controllo sui territori del sud, dove Hezbollah è molto forte. Inoltre, dal punto di vista israeliano, è un modo per valutare man mano come sta andando il disarmo e decidere di conseguenza dove e quando ritirare il proprio esercito. L’obiettivo finale, almeno in teoria, è togliere definitivamente le armi a Hezbollah e arrivare al ritiro completo di Israele dai territori libanesi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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