In India il leader dell’opposizione Rahul Gandhi è stato arrestato durante una manifestazione e poi rilasciato

Da ilpost.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì sera, durante una manifestazione davanti alla residenza del primo ministro, la polizia ha arrestato temporaneamente un leader dell’opposizione. L’uomo, noto figura politica, chiedeva le dimissioni del premier. Dopo pochi minuti, è stato rilasciato. La protesta si è svolta nel centro della capitale indiana, attirando l’attenzione su una richiesta di dimissioni e sulla presenza delle forze dell’ordine in azione.

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Martedì sera Rahul Gandhi, uno dei principali leader dell’opposizione indiana, è stato brevemente arrestato dalla polizia durante una manifestazione fuori dalla residenza del primo ministro Narendra Modi, nella capitale New Delhi, di cui chiedeva le dimissioni. Gandhi ha organizzato la manifestazione anche in solidarietà alle proteste giovanili, represse dalla polizia, del Partito popolare degli scarafaggi, un movimento nato con intenti satirici ma che ha guadagnato rapidamente un esteso supporto. Gandhi è stato arrestato proprio mentre, sempre a New Delhi, era in corso una manifestazione separata del movimento, la seconda consecutiva dopo una di lunedì che era stata molto partecipata. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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India's Leader of Opposition Rahul Gandhi DRAGGED by Delhi Police During NEET 2026 Protest | APT

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