In Germania è febbre da panda bond A chi fa gola il debito cinese
In Germania si registra un interesse crescente per i panda bond, i titoli di debito emessi dalla Cina. Mentre l’Europa tenta di rinegoziare i rapporti con Pechino, che ha ampliato la sua presenza commerciale e generato un deficit di 360 miliardi, il mercato dei bond cinesi continua a attrarre investitori europei. La domanda di questi strumenti finanziari cresce, riflettendo l’interesse verso il debito cinese nonostante le tensioni economiche tra le due sponde.
Nell’Europa che cerca nuovi equilibri con la Cina, rea di aver abusato della pazienza di Bruxelles, fagocitandone il mercato e creando un deficit commerciale di 360 miliardi, il debito cinese fa tuttavia ancora la sua figura. O meglio, la fa in Germania. Un panda bond è una obbligazione denominata in yuan emessa da un emittente con sede al di fuori della Repubblica popolare cinese (dunque anche da parte di società cinesi con sede legale all’estero). Il nome deriva dalla prassi di chiamare le obbligazioni in valuta locale da parte di emittenti stranieri con il nome della mascotte del Paese nel quale vengono emesse (come per esempio i kangaroo bonds in Australia). 🔗 Leggi su Formiche.net
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