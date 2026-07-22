Centinaia di podisti e camminatori hanno partecipato alla Salitredici ad Abbadia San Salvatore. La manifestazione, tenutasi il 22 luglio 2026, si svolge nella regione toscana e attira ogni anno molti appassionati di corsa e camminata. La gara si distingue per la sua atmosfera festosa e per il coinvolgimento del territorio locale.

Abbadia San Salvatore (Siena), 22 luglio 2026 – La Salitredici si conferma una delle manifestazioni podistiche più caratteristiche della Toscana, capace di trasformare una gara in una grande festa di sport e di territorio. L'edizione numero 43 ha richiamato ad Abbadia San Salvatore circa 250 atleti competitivi e oltre 500 tra camminatori e podisti non competitivi, numeri che testimoniano quanto questa storica salita al Monte Amiata sia ormai un appuntamento atteso ben oltre i confini regionali. https:www.lanazione.itsienasportsalitredici-le-foto-della-corsa-jnpjd3s6 La gara competitiva, lunga 13,2 chilometri, è partita alle ore 9.30 dallo Stadio Comunale per affrontare l'impegnativa ascesa che conduce ai piedi della vetta dell'Amiata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In centinaia tra podisti e camminatori per la Salitredici

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