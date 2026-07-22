Vi ricordate Akram Jadid, uno dei tanti (potenziali) Yamal che l’Italia rischia di perdere per colpa della burocrazia? La storia in breve. Il giovane Akram è nato e cresciuto in Italia, gioca - pure bene - nel Milan e vorrebbe farlo anche con la nostra Nazionale, però non può perché non ha ancora il passaporto italiano: potrà richiederlo solo al compimento dei 18 anni. Intanto se lo gode il Marocco, Paese di nascita di papà Rachid e mamma Ghizlane, dove Akram va solo per le vacanze una settimana l’anno. Appurato che Jadid non è il solo, la storia di Tiago De Vincentis fa luce su un’altra potenziale problematica: i figli di italiani nati, cresciuti e che vivono tuttora all’estero, azzurri però per cultura, storia familiare e tutto quanto, che però non possiamo convocare perché i genitori hanno perso il passaporto italiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - In Belgio c'è un piccolo Barella: ha l'Italia nel cuore ma non il passaporto. Il caso di Tiago De Vincentis

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