In arrivo 7,5 milioni di euro ai Comuni | aiuti alle famiglie dei minori per lo sport e la cultura
Sono previsti 7,5 milioni di euro destinati ai Comuni per sostenere le famiglie con minori. I fondi serviranno a finanziare servizi legati a sport e cultura, con l’obiettivo di agevolare l’accesso ai programmi ricreativi per bambini e adolescenti provenienti da famiglie con risorse limitate. La ripartizione dei fondi sarà gestita dai Comuni, che li utilizzeranno per potenziare le attività e i servizi dedicati ai giovani.
In arrivo una serie di investimenti dedicati a sostenere i servizi per l’infanzia e l’adolescenza, in particolar modo per andare incontro alle famiglie che non possono permettersi budget elevati per il tempo libero dei propri figli. Sono diverse le linee di intervento del Governo che puntano a strutturare un’offerta integrata che va dal sostegno allo studio fino all’inclusione sociale attraverso lo sport, la cultura e le attività ricreative, non soltanto durante l’anno scolastico ma anche durante la pausa estiva. Il quadro normativo e lo stanziamento delle risorse. L’impianto delle nuove misure ha origine dal percorso legislativo del disegno di legge A. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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