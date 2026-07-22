In arrivo 7,5 milioni di euro ai Comuni | aiuti alle famiglie dei minori per lo sport e la cultura

Notizia in breve

Sono previsti 7,5 milioni di euro destinati ai Comuni per sostenere le famiglie con minori. I fondi serviranno a finanziare servizi legati a sport e cultura, con l’obiettivo di agevolare l’accesso ai programmi ricreativi per bambini e adolescenti provenienti da famiglie con risorse limitate. La ripartizione dei fondi sarà gestita dai Comuni, che li utilizzeranno per potenziare le attività e i servizi dedicati ai giovani.