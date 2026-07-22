Immissioni in ruolo religione 2026 27 | 991 posti alla primaria e infanzia 1.637 alle superiori Le compensazioni slittano al prossimo anno se il contingente non basta DECRETO e ALLEGATI

Per il prossimo anno scolastico sono previste 2.628 assunzioni di insegnanti di religione cattolica, con contratti a tempo indeterminato. Di questi, 991 posti sono destinati alla primaria e infanzia, mentre 1.637 alle scuole superiori. Se il contingente di posti non sarà sufficiente, le compensazioni saranno rinviate al prossimo anno. La ripartizione dei posti è stabilita da un decreto e dai relativi allegati.

Sono 2.628 i posti per insegnanti di religione cattolica che verranno coperti con assunzioni a tempo indeterminato a partire dal prossimo anno scolastico. L'articolo Immissioni in ruolo religione 202627: 991 posti alla primaria e infanzia, 1.637 alle superiori. Le compensazioni slittano al prossimo anno se il contingente non basta. DECRETO e ALLEGATI. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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