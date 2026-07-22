Immigrazione ricongiungimenti subito ai lavoratori qualificati Tre mesi in più per i migranti a rischio fuga

Da ilsole24ore.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due emendamenti presentati dal governo modificano le norme sull’immigrazione. Uno prevede che i ricongiungimenti familiari siano concessi immediatamente ai lavoratori qualificati. L’altro estende di tre mesi il periodo di permanenza per i migranti considerati a rischio fuga. Le modifiche riguardano anche i rimpatri, con interventi sulle procedure di espulsione e sui requisiti per il rilascio di permessi di soggiorno. Le proposte sono attualmente all’esame delle commissioni parlamentari competenti.

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Due emendamenti ispirati dal Governo di Giorgia Meloni puntano a cambiare le regole in tema immigrazione su ricongiungimenti familiari e rimpatri. Le proposte entrano nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato, dove è in discussione il decreto giustizia e migranti, con relatori Marco Lisei di Fratelli d’Italia ed Erika Stefani della Lega. La linea è netta. Da una parte una corsia rapida per manager, ricercatori, docenti universitari e lavoratori extra-Ue altamente qualificati, che potranno chiedere subito il ricongiungimento. Dall’altra una stretta sui trattenimenti: fino a dodici settimane in più nei casi di rischio di fuga o di ostacolo al rimpatrio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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